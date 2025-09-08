Диджей &ME выступил на Площади флага: Мероприятие посетило более 10 000 человек – ФОТО

Музыка популярного диджея, музыкального продюсера и участника всемирно известного коллектива Keinemusik Andre Boadu (&ME) прозвучала над Каспием, в самом сердце Баку.

«Невероятно! Круто! Эпично!» - только в таких выражениях пишут в своих соцсетях все те, кто посетил 6-го сентября Площадь Государственного Флага в Баку.

Артиста часто называют «сердцем Keinemusik» - помимо таланта и всемирного признания, &ME является «своим парнем» на любой вечеринке. Фанаты любят его за открытую и добродушную улыбку и связь с аудиторией, которую он держит с первой и до последней минуты - выступление в Баку не стало исключением.

В ожидании главной звезды вечера своими сетами публику порадовали диджеи SHEEREEN, EREZ OZTURK и CHARMEINE, а ровно в 22:00 сцену, площадь и сердца присутствующих заполнила без остатка невероятная энергетика &ME.

Площадь Флага в тот вечер посетило более 10 000 человек и даже после того, как выступление закончилось, фанаты ещё долго не уходили с площадки, скандируя: «One more!»

Организаторы концерта компания BEAT GROUP и проект компании - новаторская глобальная платформа по развитию электронной музыки в Азербайджане boolood. Официальным партнёром выступил PASHA BANK.

Концерт стал поистине знаковым событием и началом новой эры - эры стрит фестивалей электронной музыки в Баку!

Фото предоставлены пресс-службой BEAT GROUP