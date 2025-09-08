 Хуситы ударили беспилотниками по двум аэропортам Израиля | 1news.az | Новости
Хуситы ударили беспилотниками по двум аэропортам Израиля

First News Media19:50 - Сегодня
Вооружённые формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары с применением беспилотников по ряду целей на территории Израиля.

Об этом заявил официальный представитель хуситских сил Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, подконтрольного движению.

«Подразделения беспилотной авиации йеменских вооруженных сил второй день подряд проводят военные операции, в ходе последней они атаковали аэропорт Лод, аэропорт Рамон в Умм-эр-Рашраше и важный объект в Димоне с помощью трех беспилотников», - сказал Сариа.

