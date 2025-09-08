Ульвия Фаталиева входит в первую тройку на Grand Swiss

Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева вышла на третье место на турнире Grand Swiss в Самарканде.

В четвертом туре она добилась победы над 15-й чемпионкой мира Марией Музычук. Выигрыш у украинки позволил чемпионке Европы прошлого года войти в первую тройку, набрав 3 очка. Фаталиева по полбалла отстает от лидирующей Катерины Лагно (ФИДЕ), а ее следующей соперницей станет Александра Костенюк, представляющая Швейцарию.

Ульвия набрала хороший ход на Grand Swiss, ранее обыграв Полину Шувалову (ФИДЕ) и сыграв вничью с шахматистками Казахстана Меруэрт Камалиденовой и Бибисарой Ассаубаевой.

Что касается других азербайджанских шахматисток, то на 12-м месте находится Ханым Баладжаева, имеющая в активе 2,5 балла, на очко отстает Говхар Бейдуллаева (42-я строчка).

В мужском зачете по 2,5 очка набрали Айдын Сулейманлы и Шахрияр Мамедъяров, находящиеся на 20-м и 29-м местах соответственно. Впереди идет иранец Пархам Магсудлу (3,5 балла).

Grand Swiss является частью чемпионского цикла. Две лучшие шахматистки и шахматиста получат путевки в турнир претендентов.

Ниджат