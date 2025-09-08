Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Национальное собрание Франции проголосовало против доверия премьер-министру страны Франсуа Байру, сообщает BFM TV.

"Премьер-министр должен подать президенту прошение об отставке", - объявила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве после подсчета голосов.

За недоверие было отдано 364 голоса. В поддержку главы правительства проголосовали 194 депутата. Такой вотум решается простым большинством.

Байру, по чьей инициативе состоялся этот вотум, до голосования выступил с речью, в которой оправдывал проводимые им меры жесткой экономии с целью сокращения хронического дефицита бюджета. "Это, с согласия президента республики, испытание истиной, я его желал", - с таких слов он начал свою речь перед депутатами.

Часть парламентской оппозиции прерывала его выступление громкими неодобрительными криками.