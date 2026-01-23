Погода на субботу: В Баку ожидается до 10°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 24 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако в ночь с 23 на 24 число в отдельных районах возможен моросящий дождь. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3 °C, днём - 5–10°C. Атмосферное давление повысится с 759 до 764 мм рт. ст.

Относительная влажность ночью - 80–85 %, днём - 65–70 %.

В районах Азербайджана погода преимущественно без осадков, местами туман. Умеренный западный ветер.

Температура ночью - 0–5 °C мороза, днём - 5–9 °C тепла; в горах ночью - 5–10 °C мороза, днём - 0–5 °C мороза.

Ночью и утром на некоторых дорогах возможен гололёд.