В Баку прошел концерт «Ашугское искусство Западного Азербайджана сегодня» - ФОТО

22 января в Культурном центре имени Шахрияра состоялась концертная программа под названием «Ашугское искусство Западного Азербайджана сегодня», организованная общественным объединением «Bizi Birləşdirən Mədəniyyət» в партнерстве с Государственным агентством поддержки неправительственных организаций и Союзом ашугов Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства поддержки неправительственных организаций.

Председатель общественного объединения «Bizi birləşdirən mədəniyyət», заслуженный артист Рамиль Гасымов, отметил, что этот концерт является первым мероприятием в рамках объявленного возглавляемой им организации проекта «Музыкальная идентичность». Проект направлен на то, чтобы пролить свет на корни азербайджанской народной музыки, подчеркнуть, что искусство ашугов является неотъемлемой частью национальной идентичности, а также представить его современной аудитории, особенно молодому поколению, в более полном и доступном виде.

Рамиль Гасымов сообщил, что в рамках проекта планируется проведение серии мероприятий. Он также отметил, что работает над организацией «Вечеров дастанов», которые будут проходить в формате живого исполнения, повествования дастанов, музыкального сопровождения и художественной презентации.

Председатель правления Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева заявила, что в конкурсах, организованных Агентством, в последние годы приоритетом стал вопрос возвращения в Западный Азербайджан. Она отметила, что вопросы, вытекающие из Концепции возвращения западных азербайджанцев, а также их мирное возвращение являются основными правами человека. А.Алиева высоко оценила, что общественное объединение «Bizi birləşdirən mədəniyyət», которое начало свою деятельность примерно год назад, в короткий срок реализовало ряд образцовых проектов. Она подчеркнула, что Агентство и в дальнейшем будет поддерживать такие профессиональные и актуальные инициативы.

Председатель Союза ашугов Азербайджана Магеррам Гасымлы рассказал о важной роли искусства ашугов в формировании национально-культурных ценностей, подчеркнул необходимость сохранения богатого наследия ашугской среды Западного Азербайджана и передачи его будущим поколениям. М.Гасымлы также сообщил, что при поддержке Агентства государственной поддержки НПО в 2025 году был издан сборник под названием «Репертуар дастанов ашугов Западного Азербайджана».

В концертной программе прозвучали различные произведения ашугов, народные мелодии и примеры дастанов, принадлежащие ашугской среде Западного Азербайджана.

В Агентстве государственной поддержки НПО, отмечают, что продолжат поддерживать важные инициативы, посвящённые возвращению в Западный Азербайджан.