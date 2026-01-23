Стало известно, когда миссия ЕС свернет работу в Армении

После вступления мирного договора между Арменией и Азербайджаном в силу необходимости в наблюдательной миссии больше не будет.

О таких планах в эфире Общественного телевидения Армении заявил в руководитель гражданской наблюдательной миссии ЕС в РА (EUMA) Маркус Риттер, завершающий свою миссию в республике, передает News-Armenia.

Глава наблюдательной миссии подчеркнул также, что после заключения Вашингтонских соглашений в августе 2025 года каких-либо инцидентов на границе не было зафиксировано.