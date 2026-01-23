Надзор орган Армении: Проблем с качеством бензина из Азербайджана не зафиксировано

Проблем с качеством бензина, импортированного из Азербайджана, не зафиксировано.

Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил руководитель Инспекционного органа по надзору за рынком Армен Котолян.

По его словам, образцы топлива из ввезенных партий прошли лабораторные исследования в Национальном центре стандартизации и метрологии Армении. Результаты показали, что качество бензина соответствует техническим требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"С точки зрения качества нарушений не выявлено. При этом в ходе проверок автозаправочных станций мы не устанавливаем страну происхождения реализуемого топлива", — отметил Котолян.

Напомним, в декабре прошлого года впервые за несколько десятилетий в Армению была поставлена партия азербайджанского бензина. 1,2 тыс. тонн нефтепродуктов были доставлены транзитом через территорию Грузии. В начале января Азербайджан направил в Армению новую партию — 6,1 тыс. тонн бензина и 1,5 тыс. тонн дизельного топлива.

