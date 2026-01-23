В Иране частично заработал интернет

Интернет на территории Ирана начали вновь постепенно подключать после длительного отключения на фоне недавно развернувшихся в стране протестов и беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.

Как убедился корреспондент, интернет в исламской республике подключили пока лишь частично: соединение нестабильно и на данный момент доступно абонентам не всех операторов. Помимо подключения к интернету пользователю для входа на зарубежные сайты и в иностранные мессенджеры также необходимо использовать VPN, при этом не каждый VPN будет работать с любым оператором связи.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.