США прекращают совместную с Европой борьбу с дезинформацией

Госдепартамент США разослал странам Европы уведомление о прекращении действия меморандумов о взаимопонимании, которые позволяли выявлять и разоблачать дезинформацию, распространяемую Россией, Китаем и Ираном, сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на три европейских источника.

Меморандумы были подписаны при администрации экс-президента Джо Байдена и составляли часть инициативы, возглавляемой Центром глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC) - агентством Госдепартамента.

Джеймс Рубин, возглавлявший Центр до декабря 2024 года, назвал прекращение действия меморандумов «односторонним актом разоружения» в информационной войне с Россией и Китаем. По его данным, эти документы подписали около 22 стран в Европе и Африке.

Центр глобального взаимодействия был создан в 2011 году для противодействия террористической пропаганде и насильственному экстремизму в интернете. Позднее его миссию расширили до отслеживания и разоблачения кампаний по дезинформации за рубежом.

Соратники нынешнего президента США Дональда Трампа критиковали работу Центра глобального взаимодействия, обвиняя его в цензуре. В декабре 2024 года Центр был закрыт, его функции передали подразделению Госдепартамента, но в марте госсекретарь США Марко Рубио объявил о прекращении работы этого подразделения. По словам Рубио, при администрации Байдена Центр тратил миллионы долларов на «активное замалчивание и цензурирование голосов американцев».

