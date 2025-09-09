В Баку увеличилось число ДТП со скутерами - ВИДЕО

В последнее время в столице заметно выросло количество пользователей скутеров, и вместе с этим увеличилось число дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Чаще всего такие инциденты происходят в районах, где отсутствуют специальные полосы для микромобильности.

Какие меры могут снизить количество подобных аварий?

Эксперт в сфере транспорта Рауф Агамирзоев в интервью Baku TV отметил необходимость расширения сети микромобильных полос:

«Для каждого участника движения нужно обеспечить свободное, устойчивое и безопасное передвижение — будь то пешеход, водитель микромобильного средства или пассажир общественного транспорта. Потоки не должны пересекаться, переход между ними должен быть удобным».

В Главном управлении Государственной дорожной полиции напомнили, что водители малых электротранспортных средств обязаны двигаться по правой обочине дорог общего пользования, не являющихся автомагистралями. Им запрещено использовать другие полосы и ездить рядом с велодорожками.

Более подробно — в видеоматериале.