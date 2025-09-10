Индийский эксперт: Председательство Азербайджана - важный шаг в процессе эволюции СВМДА

Сегодня СВМДА вступает в новый этап.

Это откроет новые возможности как для формирования нового видения, так и для дальнейшего углубления диалога и сотрудничества между государствами-членами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала исполняющая обязанности генерального директора Индийского совета по международным делам Нутан Капур Махавар на заседании на тему «СВМДА как международная организация — трансформация и повышение институционального потенциала» 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА».

Она отметила, что трансформация организации должна осуществляться поэтапно. Данный процесс должен продолжаться последовательно и системно, без чрезмерной перегрузки. В этом контексте принятое в Астане решение о председательстве Азербайджана расценивается как важный шаг на пути эволюции СВМДА.

«В настоящее время мир сталкивается с многочисленными вызовами в сфере безопасности. Преступность, терроризм, экологические проблемы, бедность — это реалии, с которыми мы должны бороться совместно.

Трансформированное СВМДА сможет предпринимать конкретные меры для предотвращения этих проблем.

Мы не должны забывать, что все перечисленные вызовы влияют на повседневную жизнь каждого человека, проживающего в азиатском пространстве. В обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева также было уделено особое внимание именно этим вопросам, и это было доведено до сведения всей аудитории. Потому что именно СВМДА является одной из наиболее правильных платформ для поиска путей решения упомянутых проблем», — подчеркнула представительница Индии.

В заключение она отметила, что индийские центры активно участвуют во всех дискуссиях данного форума и будут продолжать свои усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества.