Рашад Меджид: Недопустимо распространять разделяющие общество высказывания о вынужденных переселенцах

Возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли в последние дни активно обсуждается в социальных сетях и нередко вызывает бурю эмоций.

В ряде случаев это больше похоже на всплеск гнева и возмущения, нежели на конструктивное обсуждение. Такое мнение высказал председатель Совета прессы Рашад Меджид в социальной сети Facebook.

Ситуация находится под постоянным наблюдением Совета прессы, отметил он, ведутся профилактические беседы с медиа-представителями, и с точки зрения «Этического кодекса азербайджанских журналистов» разъясняется, что разделение людей по религиозному, языковому, этническому признаку или месту проживания недопустимо.

«Мы напоминаем, что представители СМИ и лица, занимающиеся распространением информации, должны быть особенно осторожны в подаче материалов и избегать высказываний, способных вызвать раскол в обществе. Радует, что большинство наших медиа в подобных вопросах проявляют сдержанность и профессионализм», - говорится в его заявлении.

Он также отметил, что в социальных сетях, особенно в TikTok, иногда намеренно используются провокационные высказывания для создания почвы для конфликтов. «Есть силы, которые пытаются принизить нашу Победу в 44-дневной войне и представить великий азербайджанский народ как «малую общину». Подобные тенденции недопустимы», - подчеркнул он.

Меджид обратился к журналистам, независимым авторам и всем, кто считает себя распространителем информации, с призывом осознавать ответственность за каждое слово. «Эта ответственность напрямую связана с процветанием нашей страны, с сохранением мира и согласия в обществе, а также со стабильностью общественного порядка», - отмечается в его заявлении.

При этом он также указал, что подобные нарушения могут рассматриваться не только в общественном, но и в правовом поле: «Если кто-либо в публичных выступлениях или обращениях сознательно провоцирует разделение и вражду, это может стать предметом юридической оценки. Мы хотели бы, чтобы этот момент воспринимался всерьёз».