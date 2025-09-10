Посол Азербайджана встретился с Государственным секретарём по внешней торговле Королевства Марокко - ФОТО

9 сентября 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назим Самедов встретился с Государственным секретарём по внешней торговле при Министре промышленности и торговли Королевства Марокко Омаром Хеджирой.

На встрече обсуждались возможности расширения экономического сотрудничества и торговых отношений между Азербайджаном и Марокко, а также увеличения двустороннего товарооборота. В этом контексте была отмечена важность первого азербайджано-марокканского бизнес-форума, состоявшегося в Рабате в ноябре 2023 года, и подчёркнуто, что существующая договорно-правовая база создаёт благоприятные условия для развития сотрудничества.

Также были обсуждены практические шаги по расширению торговых отношений и инвестиционных возможностей, включая подготовку плана действий.