Хикмет Гаджиев обсудил с заместителем госсекретаря США отношения Баку и Вашингтона
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев встретился в Вашингтоне с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.
Об этом сообщает посольство Азербайджана в США.
В ходе встречи состоялись обстоятельные обсуждения стратегических азербайджано-американских отношений, а также вопросов региональной и глобальной политики.
As a follow-up to historic meeting between President Aliyev @azpresident and President Trump @POTUS
In-depth discussions of 🇦🇿🇺🇸 strategic relations, regional and global affairs between @HikmetHajiyev and Deputy Secretary of State @ChrisLandauUSA took place in Washington DC. pic.twitter.com/WkWpceNdTe — Azerbaijan Embassy US (@azembassyus) September 10, 2025