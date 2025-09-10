 В России закрывают филиалы «Японского центра» | 1news.az | Новости
В России закрывают филиалы «Японского центра»

First News Media08:50 - Сегодня
В России закрывают филиалы «Японского центра»

Правительство Японии приняло решение закрыть все шесть филиалов некоммерческой организации "Японский центр", функционировавших на территории России.

Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Было принято решение завершить работу [центров]", - отметил он, назвав в качестве причины нынешнее состояние отношений между Токио и Москвой и "ситуацию внутри России".

По данным телеканала TBS, японские власти уже уведомили российскую сторону о соответствующем решении, попросив "содействовать обеспечению безопасности сотрудников" центров.

"Японский центр" - автономная некоммерческая организация, которая занималась обучением российских специалистов из числа руководителей предприятий и бизнесменов. На ее базе проводились лекции и семинары, а наиболее способным слушателям предоставлялась возможность пройти стажировку в Японии.

Деятельность "Японского центра" финансировалась правительством при посредничестве посольства страны в РФ. В структуру организации входили головной офис в Москве (на территории МГУ) и пять филиалов - во Владивостоке, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Хабаровске и на Сахалине. Меморандумы, которых касается решение РФ, были подписаны в Токио в сентябре 2000 года и во Владивостоке в июне 2003 года.

Они регулировали создание и функционирование упомянутых центров на российской территории.

В начале этого года МИД РФ уведомил японскую сторону о прекращении применения межправительственных меморандумов о деятельности центров по техническому содействию проводимым в России реформам из-за антироссийской позиции Токио по ситуации на Украине. "В условиях продолжения правительством Японии антироссийской политики очевидно, что задекларированные в этих документах цели и задачи утратили актуальность, а взаимодействие на их основе себя исчерпало", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Власти Японии тогда назвали решение РФ неприемлемым, отметив, что даже на фоне осложнения двусторонних отношений "центры продолжали работу по поддержке японских компаний в России и содействовали взаимопониманию на гражданском уровне".

Источник: ТАСС

