Диджей &ME поделился впечатлениями от Баку после масштабного шоу на Площади флага - ВИДЕО

6 сентября на Площади флага в столице Азербайджана для всех поклонников электронной музыки выступил диджей, покоривший лучшие мировые площадки - &ME, выступление которого посетили более 10 тысяч человек.

Отметим, что &ME - немецкий диджей и продюсер из Берлина, участник культового коллектива Keinemusik, один из самых заметных представителей house и techno-сцены.

&ME поделился кадрами из Баку на своей официальной странице в Instagram, где за его творчеством следят более 668 тысяч подписчиков, сопроводив публикацию комментарием: «Прошлые выходные в Баку. Думаю, я пропустил несколько мест с едой, но это хороший повод вернуться. Увидимся снова».

