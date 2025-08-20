Новая глава электронной культуры Баку: Диджей &ME выступит на Площади флага - ВИДЕО

Фестиваль электронной музыки Boolood, стартовавший в мае этого года в Баку и в кратчайшие сроки завоевавший сердца любителей электронной музыки, приготовил своим фанатам невероятный сюрприз.

6 сентября на Площади флага в столице Азербайджана всех поклонников электронной музыки ждёт артист, покоривший лучшие мировые площадки - &ME.

Отметим, что &ME - это не просто диджей, это движение. Он один из самых влиятельных и узнаваемых артистов на современной хаус-сцене, ставший ключевой фигурой не только как сольный артист, но и как часть коллектива Keinemusik, который переосмыслил понятие «лэйбл-коллектив».

Именно &ME делает органичный, глубокий, гипнотизирующий, авторский хаус, миксуя африканские перкуссии, медленные билдапы, меланхоличные мелодии и soul-вокал. Он не пытается угнаться за трендами, так как создаёт их, а его музыка - это душа, визуал - это код, а Keinemusik - это уже не просто лэйбл, а сообщество избранных.

«6 сентября 2025 года &ME сыграет в Баку, на Площади Флага! И мы уверенно заявляем - это зрелище, которое никак нельзя пропустить!» - отмечают организаторы выступления &ME в столице Азербайджана.

Билеты можно приобрести по ссылке - не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

Читайте по теме:

Взрывное начало: Фестиваль электронной музыки boolood оживил исторический центр Баку - ФОТО - ВИДЕО