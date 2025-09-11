Во Франции продолжились манифестации

Манифестации продолжаются во Франции в четверг после прошедших накануне массовых протестов против мер жесткой экономии, на которые вышли около 200 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.

"Блокады и демонстрации продолжаются на следующий день после протестов под лозунгом "Заблокируем всё". Призывы к манифестациям были озвучены в нескольких городах Франции в четверг, 11 сентября", - говорится в материале.

Акции начались рано утром в нескольких регионах страны. Так, в Париже протестующие перекрыли вход в некоторые школы и университеты, в том числе в Институт политических исследований (Sciences Po), передаёт BFMTV. В ситуацию вмешались правоохранители. В городе Нант на западе страны произошли столкновения между демонстрантами и полицией, силовикам пришлось использовать дубинки, сообщает телеканал.

Небольшие манифестации также прошли утром в Гренобле, Экс-ан-Провансе и других городах, сказано в материале.

Источник: РИА Новости