Освобождены командир и начальник службы, обвиняемые по делу об убийстве солдата Джейхуна Гусейнова в Нахчыване

First News Media14:05 - Сегодня
Рассмотрена кассационная жалоба на приговор командиру воинской части, полковнику Самиру Газиеву и начальнику медицинской службы воинской части Айдыну Гулиеву, обвиняемым по делу об убийстве военнослужащего Н-ской воинской части Министерства обороны, солдата Джейхуна Гусейнова.

Как сообщает АПА, сегодня Верховный суд Нахчывана вынес решение, согласно которому Самир Газиев и Айдын Гулиев получили условное наказание и были освобождены.

Напоним, согласно приговору Военного суда, полковник Самир Газиев был приговорен к 4 годам лишения свободы, а начальник медицинской службы этой же части Айдын Гулиев - к 3 годам.

Напомним, что военнослужащий азербайджанской армии Джейхун Тофиг оглы Гусейнов пропал без вести 9 июня 2024-го года при неизвестных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннют Садаракского района НАР. Спустя несколько дней было обнаружено его тело.

По факту Военной прокуратурой НАР было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса.

По уголовному делу арестован командир воинской части полковник Самир Газиев. Вместе с ним фигурантом дела является начальник медицинской службы части Айдын Гулиев. Им предъявлено обвинение по статье 341.2.3 (превышение должностных полномочий группой лиц, повлекшее тяжкие последствия) УК АР.

Отметим, что покойный Джейхун Гусейнов был выпускником Университета АДА.

