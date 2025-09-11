Сокрушительное поражение армянского лобби в США. В Конгрессе отвергнуты законодательные поправки против Азербайджана

Армянское лобби в США потерпело очередное фиаско: Комитет по правилам Палаты представителей – это нижняя палата Конгресса - не допустил к голосованию законодательные поправки против Азербайджана.

Поправки были предложены конгрессменами Гасом Билиракисом и Фрэнком Паллоне в рамках рассмотрения на пленарном заседании Палаты представителей законопроекта о совершенствовании процедур закупок для эффективного исполнения и поставок, а также о национальной обороне на 2026 финансовый год.

Инициативы проармянских политиканов, как испорченная шарманка, упрямо повторяют лживые нарративы, продвигаемые радикальным армянством и его лобби. Так, Гас Билиракис своими поправками предложил обязать Минобороны США ежегодно подтверждать «значимые шаги Азербайджана по деэскалации ситуации в регионе». Выдвинутые конгрессменом пункты проходят по все тем же заезженным темам, как «право армян на возвращение в Карабах» и «сохранение армянских культурных и религиозных памятников». Более того, в их число включены положения об «освобождении всех армянских пленных» и «прекращении военных действий» (?).

Все это свидетельствует, мягко говоря, о недостаточной осведомленности автора поправок о текущей ситуации в регионе. Очевидно, что за прошедшие пять лет конгрессмен Билиракис так и не переосмыслил новую реальность в регионе, поскольку его поправки «не замечают» факта завершения войны и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

При невыполнении своих абсурдных условий Билиракис требует от Пентагона пересмотреть всю военную помощь Армении, в частности, «выявить пробелы в системе обороны, ключевые потребности в вооружении и обучении, и предложить меры по укреплению ее возможностей». Как поразительно эти тезисы совпадают с нарративами армянских радикальных и реваншистских кругов, не так ли?..

Такую же одностороннюю и предвзятую линию продолжает поправка, представленная конгрессменом Фрэнком Паллоне. Хотя он пошел еще дальше, предложив ограничить полномочия Белого дома на отмену действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, запрещающей США оказывать прямую помощь Азербайджану. Паллоне выдвигает ряд предусловий, без выполнения которых американская администрация не сможет воспользоваться своим правом отмены 907-й поправки. Эти условия, по сути, копируют риторику, изложенную в поправке Билиракиса – все те же мифические «пленные», «разрушение армянского культурного наследия» и т.п.

На фото: Гас Билиракис и Фрэнк Паллоне

Как видно, наймиты армянских радикалов снова пытаются подменить объективную повестку односторонними инициативами, которые идут вразрез с логикой мирного процесса, формирующегося сегодня между Азербайджаном и Арменией. Принимая во внимание, что этот процесс развивается при активной поддержке самих США, действия проармянских законодателей входят в резкое противоречие с внешнеполитическими интересами Вашингтона в регионе. То есть, дублируя армянскую реваншистскую риторику, они фактически пытаются саботировать усилия американской администрации, стремясь создать искусственные барьеры на пути к прочному миру на Южном Кавказе.

Впрочем, это неудивительно, если принять во внимание персоналии авторов вышеуказанных поправок. Вот уже много лет - как в период оккупации территорий Азербайджана, так и после окончания 44-дневной войны - Билиракис и Паллоне вместе со своими одиозными единомышленниками из группы армянских лоббистов в Конгрессе последовательно выступали проводниками предвзятых инициатив, выдвигая односторонние резолюции с выраженным антиазербайджанским уклоном.

Последние попытки потерпели провал - отклонение представленных поправок нанесло серьезный удар по позициям армянского лобби в Конгрессе США. Поражение проармянских сил, которые традиционно использовали площадку Конгресса для попыток давления на Баку, можно рассматривать как знаковый сигнал о снижении их влияния в американском политическом истеблишменте, в частности, в контексте внешней политики по линии Южного Кавказа.

Такой подход создает благоприятные предпосылки для укрепления конструктивного диалога между Азербайджаном и США, новый этап которого был положен на Вашингтонском саммите президентов Ильхама Алиева и Дональда Трампа.

«Я уверен, что мы открываем новую главу в наших отношениях, - так характеризует этот этап глава Азербайджанского государства. - Могу сказать, что сегодня открывается новая страница в американо-азербайджанских отношениях, страница сотрудничества и стратегического партнерства. Конечно, установление отношений с Соединенными Штатами Америки на таком уровне - очень важный вопрос для защиты национальных интересов Азербайджана».

Президент Ильхам Алиев в своем интервью представителям азербайджанских медиа 8 августа назвал историческим событием запуск формата стратегического сотрудничества между Азербайджаном и США: «Была создана Стратегическая рабочая группа по подготовке Хартии о стратегическом партнерстве, и, конечно, этот документ имеет большое значение. Там четко обозначены будущие направления сотрудничества. Они охватывают взаимное инвестирование, энергетику, транспортное сообщение, транзит, безопасность, искусственный интеллект, сотрудничество в сфере оборонной промышленности и обороны и другие вопросы. То есть одно только перечисление этих направлений показывает, какие большие возможности открываются перед нашей страной, и по моему поручению уже определен состав, который будет представлять азербайджанскую сторону».

Историческим событием глава государства назвал и отмену 907-й поправки: «Конечно же, подписание документа об отмене этой несправедливой 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы» в Овальном кабинете в моем присутствии имеет очень символическое значение. Он [Дональд Трамп] мог бы сделать это в другой форме. Он мог бы подписать документ позже, но решил сделать это в присутствии президента Азербайджана – страны, которая была несправедливо подвергнута санкциям Конгрессом в 1992 году, в октябре 1992 года. В то время члены Конгресса, конечно же, не знали об Азербайджане, о том, что происходило на Южном Кавказе, и были подвержены влиянию армянских лоббистских групп. И жертва – Азербайджан – была представлена как агрессор. Таким образом, эта поправка лишила нас прямой американской помощи, в которой мы остро нуждались в то время. В то время Азербайджан был бедной страной со множеством беженцев и разрушенной экономикой. Таким образом, мы были единственной республикой бывшего Советского Союза, которая находилась под санкциями».

«Затем, как вы знаете, в 2001 году эти санкции были приостановлены, поскольку правительство США нуждалось в помощи Азербайджана в Афганистане, и мы предоставили очень важную транспортную сеть, которая называлась «Северной распределительной сетью». Речь шла не только о воздушном сообщении, но и о наземном и морском транспорте. До 2023 года каждый год американский президент приостанавливал действие поправки. Мы не ожидали такого отношения от администрации Байдена, для нас это было большим шоком.

Когда мы перестали быть нужны им в Афганистане, когда администрация Байдена на глазах у всего мира просто сбежала из Афганистана, после этого они снова ввели против нас санкции. Так что, пожалуй, это был пик негативного отношения к Азербайджану и проявление крайней неблагодарности. И, по сути, это привело к серьезному ухудшению наших отношений с администрацией Байдена, которые так и не были восстановлены до конца срока полномочий этой администрации. То есть наши отношения находились в глубоком кризисе. Поэтому этот символический жест Президента Трампа имеет для нас большое значение.

Конечно, сегодня Азербайджан не нуждается в иностранной помощи. Мы не зависим от иностранной помощи. Наша экономика стабильна. Наш внешний долг составляет чуть менее 7 процентов от нашего ВВП. Мы сами стали страной-донором. Поэтому сегодня 907-я поправка имеет в основном политическое и символическое значение. И ее отмена свидетельствует о том, что той несправедливости больше не существует. Так что это был очень важный политический жест со стороны Президента Трампа, и наряду с подписанием в его офисе документа о создании Стратегической рабочей группы по разработке Хартии о стратегическом партнерстве сегодня произошли два важных события. Поэтому я считаю 8 августа историческим днем в наших межгосударственных отношениях, который будет иметь очень положительные последствия для всего региона. Безусловно, произошедшее сегодня между Азербайджаном и Арменией также будет очень важно для всего региона, для всех тех, кто хочет мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе», - подчеркнул глава государства.

Темы важности отмены 907-й поправки, стратегического партнерства Азербайджана и США, а также мирных инициатив Баку поднимает в эти дни на встречах с американской политической элитой в Вашингтоне помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев.

По сообщению посольства Азербайджана в США, эти вопросы подробно обсуждались на встречах Хикмета Гаджиева с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, главой Комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайаном Мастом, сенатором Стивом Дейнсом. О стратегическом значении Вашингтонского саммита и его позитивных результатах для двусторонних отношений и мира в регионе в целом, Хикмет Гаджиев рассказал также на саммите США–Ближний Восток и мероприятии Американского еврейского комитета (AJC) в Конгрессе.

Таким образом, тенденция к укреплению стратегического диалога между Баку и Вашингтоном отражает более глубокий сдвиг в восприятии американским политическим истеблишментом значимости Азербайджана как важного игрока на мировой арене. Усиливается в США и понимание необходимости выстраивания более сбалансированного, реалистичного и прагматичного подхода к региону Южного Кавказа - с учетом новых, сформированных Азербайджаном, геополитических реалий. В американской политической среде растет осознание того, что односторонние и предвзятые подходы, навязываемые армянским лобби, идут вразрез с национальными интересами США.

И с этой призмы, отказ от политически мотивированных законодательных актов, продвигаемых лоббистскими группировками, можно рассматривать как еще один показатель признания важности Азербайджана в контексте долгосрочной стратегии США на Южном Кавказе.