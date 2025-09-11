Задержанный экс-министр обороны Грузии госпитализирован - ОБНОВЛЕНО

Задержанный экс-министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе вместо изолятора был доставлен в больницу из-за полученного сотрясения мозга.

Как передают грузинские СМИ, об этом сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

"Во время задержания Джуаншер Бурчуладзе заявил, что несколько дней назад упал с квадроцикла в Кахетии и получил легкое сотрясение мозга, в связи с чем врач прописал ему постельный режим и попросил о переводе в медицинское учреждение", – говорится в заявлении ведомства.

17:29

Арестован экс-министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Как передают грузинские СМИ со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии, экс-министр арестован по обвинению в коррупции.