СЭБ предупреждает: Участились случаи кибермошенничества под видом продажи билетов

В последние дни участились случаи кибермошенничества под видом онлайн-продажи билетов на театральные представления, концерты и выставки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Службу электронной безопасности (СЭБ), мошенники осуществляют свои цели через фейковые веб-страницы, такие как theatre-stage.live.

Как отмечается в сообщении, мошенники через ссылку побуждают граждан к покупке билетов, предлагая большую скидку или ограниченное количество билетов. Таким способом они пытаются получить данные банковских карт и другую личную информацию.

Служба обращается к гражданам с рекомендацией не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях из неизвестных источников, ни в коем случае не делиться данными банковских карт и другой личной информацией, приобретать товары и услуги только через официальные платформы продаж. Также необходимо обязательно проверять достоверность подозрительных уведомлений через официальные источники.