Общество

Суд вынес приговор специалисту «Азеришыг» по делу о гибели двух человек

First News Media19:00 - Сегодня
Суд вынес приговор специалисту «Азеришыг» по делу о гибели двух человек

В Шамкирском районном суде завершились судебные разбирательства по уголовному делу Гулама Гуламова (тут и далее имена и фамилии условные), обвиняемого в преступной халатности.

Как сообщает Oxu.Az, на процессе под председательством судьи Хаваят Мухаммеди был зачитан приговор.

Решением суда обвиняемый приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении отбывания наказания поселенческого типа.

Согласно обвинению, трагический инцидент произошел в октябре 2024 года в селе Дюярли Шамкирского района.

Житель этого села, Гумбат Гумбатов (1993 г.р.) и Парвин Насибова (2008 г.р.) погибли от удара электрическим током во время выполнения работ на территории.

По информации следствия, утром в доме произошел пожар, который был быстро потушен. После этого владелец дома с родственниками, а также Парвин и Гумбат начали проводить уборку в помещении. Именно в этот момент их поразило электрическим током, что привело к мгновенной гибели.

Как выяснилось, Гумбат был мужем сестры 16-летней Парвин.

После инцидента был задержан и привлечен к уголовной ответственности Гулам Гуламов, работавший специалистом в ОАО «Азеришыг».

Гумбат был мужем сестры 16-летней Парвин.

После инцидента Гулам Гуламов, работавший в должности специалиста ОАО «Азеришыг», был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

