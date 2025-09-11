 В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой | 1news.az | Новости
Общество

В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой

First News Media20:00 - Сегодня
В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой

В Агдамском районе арестованы четверо местных жителей, подозреваемых в совершении сексуального насилия над 16-летней девушкой.

Как сообщает Report, проживающая в селе Юхары Юзбашылы несовершеннолетняя рассказала семье о случившемся, после чего родственники обратились в правоохранительные органы.

В результате проведенных оперативных мероприятий полиция задержала четырех граждан. Решением суда задержанные были арестованы на 3 месяца.

Расследование по факту продолжается.

