Трамп после убийства Кирка пообещал призвать к ответственности всех виновных

Президент США Дональд Трамп после убийства активиста консервативных взглядов Чарли Кирка пообещал призвать к ответственности всех подстрекателей к насилию и преследованиям по политическим мотивам.

Как он отметил, вина за это лежит на сторонниках леворадикальной идеологии.

"Моя администрация найдет всех и каждого, кто внес свою лепту в эти зверства и другие акты насилия по политическим мотивам", - сказал он в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

"Насилие и убийства стали трагическими последствиями демонизации тех, с кем вы не согласны день за днем и год за годом", - указал президент США. "Акты политического насилия со стороны леворадикалов нанесли вред слишком многим неповинным людям и унесли слишком большое число жизней", - добавил Трамп.

"Убийца пытался пулей заставить его замолчать, но он потерпел неудачу, так как все вместе мы сделаем так, чтобы его голос, послания и наследие продолжили жить вместе с бесчисленным числом будущих поколений", - резюмировал президент США.