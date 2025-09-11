Домингес и Джафаров вышли в полуфинал чемпионата мира

Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал чемпионата мира, проходящего в Ливерпуле.

В четвертьфинале Альфонсо Домингес (90 кг) нанес поражение Эмраху Яшару из Турции и обеспечил себе как минимум бронзовую награды. Двукратный призер Олимпиады, однажды уже побеждавший на мировом первенстве, продолжает поход за титулом.

Также в четверку пробился и Саиджамшид Джафаров (75 кг), победивший в четвертьфинале украинца Павла Илюшу.

Наша команда представлена одиннадцатью боксерами в Ливерпуле, из которых выступление продолжают Домингес и Джафаров.

Это первый чемпионат мира под эгидой World Boxing. В нем принимают участие более 500 спортсменов из 60 стран. Организация была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), чей конфликт с Международным Олимпийским Комитетом (МОК) лишил ее признания со стороны МОК.

В феврале этого года МОК предоставил World Boxing временное признание в качестве международной федерации. В нее вступили уже 118 стран, включая Азербайджан.

Ниджат