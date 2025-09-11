Азербайджанский спринтер выступит на чемпионате мира

Чемпионат мира по легкой атлетике начнется 13 сентября в Токио.

В нем примет участие азербайджанский спринтер Альхам Нагиевым, который выступит на дистанции 200 метров.

В этом году он успешно выступил на командном чемпионате Европы в Словении, став первым на дистанциях 100 и 200 метров. А затем проявил себя на чемпионате среди Балканских стран в Греции, выиграв двухсотметровку со временем 20:70 секунд и обновив личный рекорд.

Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Азербайджана Магеррам Султанзаде отметил, что если Нагиев в Токио сможет продемонстрировать свой результат текущего сезона в диапазоне 20.70-20.80, то это будет очень хороший показатель. «С таким временем даже может пробиться в следующий круг», - подчеркнул он.

Таким образом, Азербайджан будет представлен одним спортсменом на чемпионате мира. В Токио пробилась и метательница молота Анна Скидан. Но четырехкратная участница Олимпиады недавно стала мамой, поэтому пропускает главный старт сезона.

Ниджат