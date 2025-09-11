В Гаджигабуле задержан подозреваемый в наркокурьерстве

Правоохранительные органы в Гаджигабуле задержали подозреваемого в наркокурьерстве местного жителя.

Как сообщили в региональной пресс-службе МВД, у задержанного А.Гараева изъяли около 1 кг наркотических веществ, включая героин и марихуану.

В ходе допроса выяснилось, что задержанный выполнял функции курьера за денежное вознаграждение. Заказчиком выступал гражданин Ирана, с которым подозреваемый установил контакт через социальные сети.

По факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде ареста.