Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире

Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, впервые за почти год уступил титул самого богатого человека в мире, пусть и ненадолго.

Новым лидером в индексе миллиардеров Bloomberg на несколько часов стал Ларри Эллисон, соучредитель технологического гиганта Oracle и давний союзник бывшего президента США Дональда Трампа.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, в среду утром состояние Эллисона достигло $393 млрд, обогнав $385 млрд, которыми в тот момент располагал Маск. Причиной резкого скачка стало впечатляющее поведение акций Oracle на фондовом рынке, ведь котировки компании взлетели более чем на 40% на фоне оптимистичных прогнозов относительно развития облачных сервисов и сделок в сфере искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что Oracle в последние годы активно расширяет свое присутствие в облачных технологиях.

Инвесторы отреагировали с энтузиазмом на новости о новых контрактах и технологических партнерствах, связанных с ИИ, что привело к резкому росту капитализации компании.

Однако к закрытию торгового дня стоимость акций Oracle скорректировалась, и состояние Эллисона уменьшилось, позволив Маску вернуть себе первую строчку рейтинга самых богатых людей планеты.

Таким образом, Маск продолжил свое почти годичное доминирование в этом списке.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова