Министр: «Воспитатели, работающие в детских садах, будут проходить сертификацию»

«Одной из главных новостей предстоящего учебного года станет сертификация воспитателей, работающих в детских садах».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе медиа-брифинга, посвящённого новому учебному году.

«В этом направлении уже подготовлены соответствующие правила, и они утверждены уполномоченным органом исполнительной власти. Реализацию мы планируем на 2026 год», — добавил министр.