Эмин Амруллаев: «Сертификация - это не только увольнение учителя»

Процесс сертификации не сводится только к увольнению учителей.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на медиа-брифинге, посвящённом новому учебному году.

По словам министра, в результате сертификации заработная плата большинства учителей увеличивается:

«Если с одним из десяти учителей был расторгнут трудовой договор, значит, у девяти остальных зарплата выросла.

Педагоги, работающие в школах, поддерживают этот процесс. Конечно, будут звучать высказывания вроде:

"Мне не хватило двух баллов, чтобы набрать 51 и получить повышение зарплаты на 35%". Но мы видим, что после сертификации качество преподавания в школах растёт. При составлении экзаменационных вопросов мы стараемся подходить к процессу максимально гуманно», — подчеркнул министр.