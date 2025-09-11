Министр: «Родители смогут оценивать работу директора школы»

С этого года в школах больше не будут использоваться бумажные журналы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на медиа-брифинге, посвящённом новому учебному году.

По словам министра, нововведение позволит родителям отслеживать оценки и посещаемость своих детей, а также взаимодействовать с учителями через электронную систему.

«Родители также смогут оценивать работу директора школы в конце учебного года. Поскольку система будет использоваться через платформу “SİMA”, возможность манипуляций будет исключена», — отметил министр.