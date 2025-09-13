Скончался Народный артист Гаджи Мурад Ягизаров

Скончался Народный артист Азербайджана, лауреат Государственной премии Гаджи Мурад Ягизаров.

Об этом АПА сообщил народный писатель Натиг Расулзаде.

Он скончался сегодня в Германии после продолжительной болезни.

Гаджи Мурад Гаджи Ахмед оглу Ягизаров родился 18 июля 1939 года в Баку. Учился на актёрском факультете Азербайджанского государственного института искусств имени М.А. Алиева у Магеррама Гашимова. С 1962 года работал в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. Сыграл главные роли и роли второго плана в десятках азербайджанских фильмов. Был удостоен почётных званий «Заслуженный артист Азербайджанской ССР», «Народный артист Азербайджанской ССР», а также Государственной премии Азербайджанской ССР.

Соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева был награждён орденами «Шохрат» и «Шараф».