Состоялось очередное заседание Экономического совета, обсужден ряд важных вопросов - ФОТО

Состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как сообщили в Кабинете Министров, в повестке дня заседания, проведенного 12-13 сентября под руководством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова, были подробно обсуждены проекты прогноза государственного и сводного бюджетов на 2026 год и показатели сводного бюджета на предстоящие три года, тенденции развития мировой экономики, основные предположения, используемые в бюджетных прогнозах, текущая экономическая ситуация и обновленные макроэкономические прогнозы на 2025-2029 годы, основные цели, направления и задачи бюджетной политики на 2026-2029 годы, финансирование расходов, связанных с восстановлением и реконструкцией Карабаха и Восточного Зангезура и обеспечением Программы «Великое возвращение», сферы применения Среднесрочной рамки расходов и механизма бюджетирования, ориентированного на результаты, целевые индикаторы параметров бюджетного правила, текущая ситуация в сфере макроэкономической и финансовой стабильности, направления политики и другие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Сахиля Бабаева, председателя Центрального банка Талеха Кязымова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева. Члены Экономического совета провели обсуждения по представленной повестке дня.

В конце заседания, с учетом мнений и предложений членов Экономического совета, соответствующим структурам были даны поручения по представлению всех документов и информации, включенных в бюджетный пакет на 2026 год, в Кабинет Министров Азербайджанской Республики для представления Президенту Азербайджанской Республики.