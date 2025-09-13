В Ыгдыре состоится показ бессмертной комедии Узеира Гаджибейли «Не та, так эта»

В приграничной с Азербайджаном турецкой провинции Ыгдыр во вторник, 16 сентября состоится показ музыкальной комедии Узеира Гаджибейли «Не так, так эта».

Культурный проект, посвященный 140-летнему юбилею основоположника азербайджанской классической музыки, автора первой оперы на Востоке У.Гаджибейли, поддержан генеральным консульством Азербайджана в Карсе и представителями Турецко-азербайджанского общества в Ыгдыре.

Показ бессмертной музыкальной комедии состоится на территории Народной библиотеки имени 100-летия Республики в Ыгдыре.

Организаторы «Вечера азербайджанского кинематографа» заявили о готовности продолжить проекты, нацеленные на пропаганду культурного наследия Азербайджана в братской стране.

