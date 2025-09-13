Оппозиция устроила митинг в Грузии с призывом придерживаться европейского курса - ВИДЕО

Оппозиция Грузии собралась на проспекте Меликишвили в Тбилиси для проведения митинга с целью призвать власти не сворачивать с европейского курса.

«В эти минуты <...> начинается акция протеста оппозиции, которая призывает сегодня власти не сворачивать с европейского курса. Митингующие пройдут вдоль проспекта Меликишвили к парламенту Грузии, и там они будут обращаться к властям», — рассказал журналист Георгий Джабишвили для «Известий».

По его словам, в рамках митинга также ожидается выступление различных лидеров. Участники протеста уже пришли к предвыборному штабу мэра Тбилиси Кахи Каладзе и скандируют: «Уходите».

Сотрудники спецподразделений полиции Тбилиси перекрыли практически весь периметр проспекта и путь маршрута митингующих.

Источник: İz.Ru