Более 100 тыс. человек вышли на демонстрацию против мигрантов в Лондоне - ВИДЕО

В субботу, 13 сентября, около 110 тыс. человек в Лондоне присоединились к акции против нелегальной миграции.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицию Лондона.

Демонстрация под названием «Объединим королевство» (англ. Unite the Kingdom) была организована правым активистом Томми Робинсоном. В руках у многих участников акции можно заметить флаги Великобритании, а также национальные флаги Англии с крестом Святого Георгия. Протестующие выкрикивают лозунги против премьер-министра страны Кира Стармера и действующей миграционной политики.

Параллельно в Лондоне проходит протестная акция «Выступите против расизма» (англ. Stand up to Racism), организованная сторонниками миграции. По оценкам полиции, в ней участвует около 5 тыс. человек. Демонстранты несут плакаты с надписями «Беженцы приветствуются» и «Выступаем против Томми Робинсона».

Как сообщают СМИ, на Трафальгарской площади в Уайтхолле произошло несколько столкновений между участниками акции «Объединим королевство» и полицией. На данный момент известно о девяти задержанных.

Некоторые сторонники Робинсона также несут портреты Чарли Кирка — политического активиста и соратника президента США Дональда Трампа. Он был застрелен 10 сентября на мероприятии в Университете долины Юта.

Источник: Iz.Ru