Маск призвал распустить британский парламент на фоне протестов в Лондоне

Американский предприниматель Илон Маск призвал распустить парламент Великобритании и провести досрочные выборы на фоне демонстраций в Лондоне.

Такое заявление он сделал 13 сентября, в формате видеосвязи выступив на акции правого активиста Томми Робинсона.

«У нас нет еще четырех лет, или когда бы ни состоялись следующие выборы, это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование», — цитирует его газета London Evening Standard.

По его словам, Великобританию разрушает массовая неконтролируемая миграция. В том числе предприниматель предрек рост насилия в стране и подчеркнул, что народ либо будет сопротивляться, либо погибнет.

