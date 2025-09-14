Появились кадры подготовки вооруженной провокации жителем Ханкенди - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Появились кадры подготовки вооруженной провокации жителем города Ханкенди армянского происхождения Аванесяном Кареном Альбертовичем 1967 года рождения.

Видно, как Карен Аванесян забирает автомат и гранаты из своего схрона.

Однако благодаря бдительности сотрудников полиции его намерение было пресечено.

Напомним, что сегодня Карен Аванесян был задержан сотрудниками полиции при попытке подойти к месту проведения мероприятия в городе Ханкенди с автоматом “Калашникова” и 4 магазинами, а также 5 гранатами.

При задержании К. Аванесян оказал вооружённое сопротивление полиции, бросив три ручные гранаты и открыв огонь из автомата.

В результате ответного огня Аванесян был ранен и задержан.

Во время операции один сотрудник полиции получил ранение.

По факту совместно с Генеральной прокуратурой и Службой государственной безопасности возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

K. Аванесян в настоящее время находится под врачебным наблюдением.

Источник: АПА

17:10

Источник: Trend