Нетаньяху призвал ликвидировать находящихся в Катаре лидеров ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 сентября заявил, что лидеры палестинского движения ХАМАС, находящиеся в Катаре, специально затягивают конфликт, и призвал ликвидировать их.

«Избавление от них устранило бы главное препятствие на пути к освобождению всех наших заложников и прекращению конфликта», — заявил он в Х (бывш. Twitter).

Кроме того, премьер-министр добавил, что представители палестинского движения блокировали все попытки прекращения огня для того, чтобы затянуть конфликт. По его мнению, лидеры ХАМАС не заботятся о жителях Газы.

Источник: Iz.Ru