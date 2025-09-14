В Шуше проходит первая Ассамблея Страхового объединения тюркского мира - ФОТО

Сегодня в азербайджанском городе Шуша начала работу первая Ассамблея Страхового объединения тюркского мира.

Ассамблея, которая проводится при стратегической поддержке Центрального банка Азербайджана и Ассоциации страховщиков Азербайджана, впервые объединяет страховщиков тюркского мира в таком широком составе.

В работе ассамблеи принимают участие представители финансовых регуляторов и страховых ассоциаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Запланированы две панельные дискуссии: «Регулятивные подходы в страховой индустрии тюркского мира» и «Страховое объединение тюркского мира: цели и перспективы».

В рамках ассамблеи также предусмотрено подписание совместного документа между страховщиками тюркских государств.

