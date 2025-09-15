Министр Эмин Амруллаев отметил День знаний в средней школе № 1 города Шуша - ФОТО

15 сентября в средней школе № 1 города Шуша состоялось мероприятие, посвященное Дню знаний.

В мероприятии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов, начальник Карабахского регионального управления образования Санан Мансимли, члены семей шехидов, коллектив школы, ученики и родители.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна и минуты молчания в память о погибших.

Директор средней школы № 1 города Шуша Сабина Гёзалова выступила со вступительной речью, поздравила учителей и учеников с началом нового учебного года. Сабина Гёзалова отметила, что школа начала новый учебный год с 227 учениками.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем выступлении затронул древнее историческое и символическое значение школы, а также подчеркнул ответственность учителей и учеников. Министр сказал, что школа – это не только место передачи знаний, но и среда, формирующая патриотизм и уважение к национальным ценностям. В завершение своего выступления Эмин Амруллаев пожелал успехов педагогическому коллективу и ученикам. Министр отметил, что реформы в сфере образования будут продолжены.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов поздравил коллектив и учащихся школы с началом нового учебного года и подчеркнул важность восстановленной образовательной инфраструктуры в Шуше.

Мероприятие продолжилось художественным выступлением, подготовленным школьниками.