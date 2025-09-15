Посольство Швеции благодарит Хикмета Гаджиева за дискуссию о дальнейшем развитии партнерства Азербайджана с НАТО

Посольство Швеции в Баку выразило признательность помощнику Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмету Гаджиеву за плодотворную дискуссию о дальнейшем развитии партнерства Азербайджана с НАТО и о более широкой региональной повестке дня.

Об этом говорится в публикации посольства Швеции на его странице в Facebook.

В 2025–2026 годах дипмиссии Словакии и Швеции в Баку выполняют функции контактных посольств НАТО в Азербайджане, отмечается в посте.