Здравствуй, школа! - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня по всей стране прозвенел первый звонок нового учебного года.

Для тысяч мальчишек и девчонок это стало началом увлекательного пути к знаниям.

Особенно трогателен этот день для первоклассников, впервые переступивших порог школы с букетами в руках и блеском в глазах. Для них все впереди - новые друзья, учителя, первые успехи и первые открытия.

С особым волнением встречают 15 сентября и старшеклассники: для них это не просто начало учебного года, а еще один шаг к выбору будущей профессии, к воплощению мечтаний и достижению целей.

В школьных дворах сегодня царила праздничная атмосфера: звучали поздравления и напутствия, радостный смех, песни и стихи. Родители делились эмоциями и гордостью, а учителя - теплыми словами и искренними пожеланиями своим ученикам.

Этот день - напоминание о том, что образование является главным богатством страны. Ведь именно сегодняшние школьники определят, каким будет будущее Азербайджана - сильным, современным и процветающим.

Наш фотограф запечатлел яркие и живые моменты праздника. С радостью представляем их вашему вниманию в нашем фоторепортаже.