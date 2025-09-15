Минздрав: Открытое общение родителей с детьми помогает им легко адаптироваться к новому учебному году

Интервью с клиническим психологом Психиатрической клинической больницы №2 Минздрава, психотерапевтом Ровшаном Наджафовым

- Ровшан муаллим, в начале беседы хотелось узнать, какой подход считается эффективным для родителей, чьи дети впервые идут в школу?

- Начало обучения в школе может быть немного сложным как для детей, так и для родителей. На этом этапе чувство тревоги естественно, ведь дети до определенного возраста живут в тесной привязанности к родителям. Эта динамика меняется с началом обучения в школе.

Хочу отметить, что школа — это важный шаг в жизни каждого ребенка. Отношение родителей и учителей оказывает существенное влияние на развитие ребенка. Сопротивление ребенка на начальном этапе вовсе не означает, что он не сможет привыкнуть. Переходный период у каждого ребенка бывает разным. Некоторые адаптируются быстро, другим требуется больше времени. Ребенок, испытывающий тревогу разлуки, может бояться, что родитель не вернется. Со временем он понимает, что разлука временна и после окончания уроков родители обязательно придут за ним.

- Какие методы психологической поддержки и быстрой адаптации к учебному процессу рекомендуются детям, возвращающимся в школу после каникул?

- Адаптация к школьной обстановке после каникул может вызвать некоторую тревогу у детей. Ранний подъём и принятие ответственности за учёбу в каком-то смысле могут затруднить адаптацию. Главное для родителей – понять, что эта тревога вполне естественна. Волнение перед новой ситуацией помогает мозгу подготовиться к изменениям. Поэтому важно объяснить детям, что эти трудности временны.

Принятие и понимание чувств ребенка является эффективным способом психологической поддержки.

Например, фраза: «Я понимаю, что после каникул адаптация в школьному графику может показаться тебе немного сложным», – вселяет в ребенка уверенность. Дети учатся справляться со стрессом у своих родителей.

Спокойный подход взрослых к трудностям служит для них примером. Слова родителя: «Я устал, но я делаю дыхательные упражнения, чтобы успокоиться», могут научить ребенка справляться со своей тревогой.

Открытое общение родителей с детьми помогает им легко и уверенно адаптироваться к новому учебному году.

- Какие психологические подходы считаются наиболее эффективными для адаптации детей к новым учителям и одноклассникам?

- Обучение навыкам общения и эмпатии важно для адаптации детей к новым учителям и одноклассникам.

Выстраивание отношений со сверстниками и умение слушать других помогают им быстро адаптироваться к социальной среде. Поощрение детей помогать другим также играет важную роль. Дети быстрее чувствуют себя полезными и принятыми, когда их поддерживают.

Помимо этого, соблюдение распорядка дня и баланс между учебой и игрой облегчают адаптацию. Полезно контролировать эмоции и развивать навыки борьбы со стрессом.

Практика глубокого дыхания, расслабление и творческий подход расслабляют ребенка. Правильное питание и достаточный сон укрепляют психологическую устойчивость. Празднование даже небольших достижений повышает мотивацию. Напоминание о преодолении прошлых трудностей укрепляет уверенность ребенка в себе.

Открытое общение и поддержка способствуют его адаптации.

- Какие существуют рекомендации по налаживанию режима сна и распорядка дня детей в начале учебного года?

- Время отхода ко сну и подъёма следует постепенно увеличивать за две недели до начала занятий. Это поможет ребёнку легче адаптироваться к школьному расписанию. После того, как режим сна установлен, его следует соблюдать каждый день. Перед сном весьма полезны техники релаксации. Приём ванны и чтение книги оказывают расслабляющий эффект. Следует ограничить использование гаджетов и избегать обильного приёма пищи. Для комфортного сна в спальне должно быть темно, тихо и прохладно. Кровать должна быть удобной, а комнатная температура - в пределах нормы.

Телевизоры и компьютеры в комнатах нарушают сон детей и вызывают беспокойство. Поэтому родителям следует убрать их из детских спален. Родители также должны подавать пример, соблюдая режим сна.

Здоровые привычки сна помогут ребенку сохранять бодрость и справляться с учебным ритмом.

- Какие методы могут использовать родители для повышения интереса и мотивации детей к школе?

- Поддержка родителей играет ключевую роль в повышении интереса и мотивации к школе. Когда родители участвуют в образовательном процессе своих детей, дети с большим энтузиазмом относятся к урокам и обретают уверенность в себе. Создание атмосферы, способствующей обучению дома, оказывает положительное влияние.

Важно формировать привычку к чтению, с интересом относиться к домашним заданиям и обсуждать школьные мероприятия. Постоянное общение с учителями и посещение школьных мероприятий помогают детям воспринимать школу как более ценное занятие.

Создание позитивной атмосферы с раннего возраста укрепляет интерес к образованию. Такие дети уверенно ведут себя в классе, что повышает их мотивацию. Родителям важно знать, что им следует иметь реалистичные ожидания, поскольку реалистичные ожидания обеспечивают реальный прогресс в обучении ребенка.

Сотрудничество школы и семьи способствует как академическому, так и социальному развитию школьников.

- Какие шаги следует предпринять родителям в случае, если после каникул дети имеют дефицит внимания и испытывают равнодушие к учебе?

- Дефицит внимания и равнодушие к учебе могут быть связаны как с неврологическими, так и с психологическими факторами. Некоторым детям трудно быть усидчивым и сосредоточиться на занятиях.

Слабая мотивация и низкая самооценка также усугубляют эту проблему. Родителям следует учитывать неврологические особенности и оказывать психологическую поддержку.

Также родителям важно сотрудничать с учителями. Разбиение заданий на небольшие части, короткие перерывы и визуальное обучение повышают внимание. Полезно предоставлять возможности для занятий спортом и активного отдыха. С психологической точки зрения важно оценивать достижения ребёнка, мотивировать его и укреплять самооценку.

Важно хвалить ребенка не только за результаты, но и за усилия, приложенные к задаче. Успехи следует подкреплять положительной обратной связью и эмоциональной поддержкой. Информирование учителей о потребностях ребёнка и постоянное сотрудничество с ними помогают школьнику преуспеть как в учёбе, так и в социальной среде.

- Какие наиболее распространённые ошибки допускают родители, пытаясь поддержать своих детей в период адаптации к школе?

- Одна из главных ошибок заключается в том, что родители берут на себя роль «редактора». Исправление незначительных ошибок в письменных работах ребёнка не способствует обучению. Напротив, это заставляет ребёнка чувствовать себя осуждённым. Более полезный подход — давать простые подсказки и позволять ребёнку исправлять свои ошибки.

Ещё одна ошибка — слишком резко реагировать на вопросы ребёнка. Порой родители игнорируют вопросы, а иногда дают слишком длинные ответы. Это приводит либо к потере интереса, либо к тому, что ребёнок довольствуется только ответами взрослых.

Самый правильный подход — побуждать ребёнка к анализу. Родители часто дают предпочтение запоминанию фактов. Обучение математическим схемам или заучивание списков слов отодвигает ценность знаний на второй план. Однако главная цель — чтобы ребёнок мог объяснить свои мысли и применить полученные знания.

Ещё одна ошибка — слишком много внимания уделять этапам развития. Родители требуют, чтобы ребёнок к определённому возрасту научился читать или показывать результаты по математике. Однако развитие у каждого ребёнка происходит по-разному. Более здоровый подход — видеть и ценить небольшие ежедневные достижения.

Родитель — самая важная опора для ребёнка. Принятие ошибок как части обучения, позитивное общение и оценка достижений облегчают ребёнку адаптацию к школе. Это превращает обучение в непрерывный процесс.