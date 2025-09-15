С нового учебного года в Баку изменили режим движения на дорогах

В связи с началом нового учебного года на улицах Баку внедрён особый режим регулирования дорожного движения, направленный на снижение пробок в часы пик.

По информации Министерства внутренних дел Азербайджана и Центра интеллектуального управления транспортом, с утра на ряде магистралей столицы заработала система «зелёная волна», которая обеспечивает последовательное загорание зелёного сигнала светофора и позволяет автомобилям двигаться без остановок на длительных участках.

Новый режим охватывает восемь проспектов и двенадцать улиц города. В их числе:

1. Рашида Бейбутова

2. Микаила Мушфига

3. 28 Мая

4. Юсифа Сафарова,

5. Мухаммеда Физули

6. Гасан бека Зардаби,

7. Самеда Вургуна

8. Гасан оглу

9. Джейхуна Гаджибейли

10. Академика Гасана Алиева

11. Ахмед бека Агаоглу

12. Аббасгулу ага Бакиханова

13. Проспект Шаха Исмаила Хатаи

14. Метбуат

15. Иншаатчылар

16. Фатали хана Хойского

17. Ататюрка

18. Азадлыг

19. Гара Гараева

20. 8 Ноября