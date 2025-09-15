МИД Турции поздравил Азербайджан - ФОТО
МИД Турции поздравил Азербайджан с 107-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.
Как сообщает 1news.az, в связи с этим в официальном аккаунте министерства в "X" была размещена соответствующая публикация.
"Поздравляем наших азербайджанских братьев по случаю 107-й годовщины освобождения Баку от оккупации. С благодарностью и уважением поминаем всех наших шехидов, пожертвовавших своей жизнью за независимость", - отмечается в сообщении.
Can Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’nün işgalden kurtarılmasının 107. Yıldönümü vesilesiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizi en içten dileklerimizle kutluyoruz.
Bağımsızlık uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/B0hmbEjd3h — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 15, 2025