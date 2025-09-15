 AZAL объявляет скидочную акцию ко дню туризма - ФОТО | 1news.az | Новости
AZAL объявляет скидочную акцию ко дню туризма - ФОТО

First News Media11:23 - Сегодня
Национальный авиаперевозчик Азербайджана, AZAL, запускает новую акцию со скидками, приуроченную ко Всемирному дню туризма.

В рамках кампании пассажиры могут приобрести авиабилеты на все международные направления AZAL со скидкой до 35%.

Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Чтобы воспользоваться предложением, билеты необходимо приобрести в период с 15 по 30 сентября 2025 года.

Скидка до 35% действует на перелёты, которые состоятся с 1 по 31 октября 2025 года, и до 25% — на рейсы с 1 ноября 2025 года по 17 марта 2026 года. Акция распространяется на тарифы билетов классов Эконом, Премиум Эконом и Бизнес на регулярных международных рейсах AZAL, но не включает налоги и сборы. Кампания не действует на код-шеринговые, чартерные и внутренние рейсы. Следует отметить, что количество билетов со скидкой ограничено, а период высокого спроса исключён.

В рамках этой акции пассажиры получают возможность путешествовать на более выгодных условиях по многочисленным международным направлениям, охватывающим регионы Европы, Азии и Ближнего Востока.

AZAL приглашает всех пассажиров воспользоваться этой возможностью и провести осенний и зимний сезоны в незабываемых путешествиях.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте, в мобильном приложении авиакомпании, а также в кассах AZAL и у аккредитованных агентств.

