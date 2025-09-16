Туск сообщил о сбитом над резиденцией президента Польши дроне

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о нейтрализации беспилотника, который летал над правительственными зданиями на улице Парковой и дворцом Бельведер — официальной резиденцией президента страны.

Об этом он написал в соцсети X.

«Служба охраны государства нейтрализовала дрон, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер. Двое граждан Беларуси задержаны. Полиция расследует обстоятельства инцидента», — сообщил Туск